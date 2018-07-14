Дидье Дрогба: "Я не удивлен желанием Роналду сыграть в серии А"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает удачной сделкой переход Криштиану Роналду в "Ювентус". По словам ивуарийца, от этого трансфера выиграют все.

– Я не удивлен этому, – цитирует La Stampa Дрогба. – Считаю, что это идеальный захватывающий выбор. Я тоже хотел так поступить. Думал, что мой переход в серию А уже оформлен, мы обсуждали детали, но в последний момент все сорвалось. Название клуба не скажу. Сейчас это не имеет смысла. Мне было очень интересно это предложение. Так что я прекрасно понимаю желание Роналду сыграть в серии А.

Многие говорят, что он должен был остаться в "Реале". Возможно, для любого другого игрока в 33 года это имело бы смысл. "Реал" – гигантский клуб с амбициями, играющий всегда на высшем уровне. Но Роналду питается мотивацией. Ему нужны новые вызовы.