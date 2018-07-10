Дибала поприветствовал Криштиану Роналду в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поприветствовал Криштиану Роналду, который сегодня перешел в туринский клуб из "Реала".

"Добро пожаловать, Криштиану", – написал Дибала в Твиттере.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести Дибалу. Такую возможность английский клуб рассматривал в связи на тот момент еще возможным переходом в туринский клуб Криштиану Роналду.