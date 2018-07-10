Дибала поприветствовал Криштиану Роналду в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поприветствовал Криштиану Роналду, который сегодня перешел в туринский клуб из "Реала".
"Добро пожаловать, Криштиану", – написал Дибала в Твиттере.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести Дибалу. Такую возможность английский клуб рассматривал в связи на тот момент еще возможным переходом в туринский клуб Криштиану Роналду.
Bienvenido @Cristiano ! Benvenuto! Bem-vindo!#CristianoRonaldo #cr7 #juventus #cr7juve #FinoAllaFine pic.twitter.com/8MNcNrC8aW– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 июля 2018 г.