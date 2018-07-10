19:20 | Футбол — Италия

Дибала поприветствовал Криштиану Роналду в "Ювентусе"


 
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ."Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

 

 

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала поприветствовал Криштиану Роналду, который сегодня перешел в туринский клуб из "Реала".

"Добро пожаловать, Криштиану", – написал Дибала в Твиттере.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может приобрести Дибалу. Такую возможность английский клуб рассматривал в связи на тот момент еще возможным переходом в туринский клуб Криштиану Роналду.

 

 

 

 

Опрос

Что ждет Криштиану Роналду в "Ювентусе"?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
Материалы других СМИ