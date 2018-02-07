Давид Астори: "Игуаину нельзя давать и 30 сантиметров пространства, иначе он накажет"

Защитник "Фиорентины" Давиде Астори считает, что его команда может обыграть "Ювентус" в матче 24-го тура чемпионата Италии. Тем не менее, он опасается нападающего туринцев Гонсало Игуаина.

- На бумаге "Ювентус" явно сильнее "Наполи", – цитирует Gazzetta dello Sport Астори. - Таким образом, нет сложнее соперника, с которым нужно будет сыграть. Тем не менее, мы не можем бояться игры с туринцами. Если они поймут, что мы боимся, тогда все - до свидания. Конечно, чтобы получить положительный результат, мы должны сыграть идеально, но это можно сделать.

Гонсало Игуаин – опасность номер один, он безжалостен. Если ему дать хотя бы 30 сантиметров пространства, он накажет. Его удар – это приговор.