Дани Алвес уговаривает Дибалу перейти в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес хочет, чтобы нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в следующем сезоне стал его одноклубником. По информации Tuttosport, бразильский футболист лично просит аргентинца присоединиться к парижанам, с соответствующей просьбой он также обратился к руководству французского клуба.

Напомним, Алвес и Дибала выступали вместе за "Ювентус" в сезоне-2016/17. В июне 2016 года бразилец в одном из интервью отмечал, что аргентинец должен покинуть туринский клуб и перейти в более сильную команду, чтобы продолжать прогрессировать.

24-летний Дибала в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал три результативные передачи.