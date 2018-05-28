Чорич стал игроком "Ромы"

"Рома" объявила о переходе полузащитника "Динамо" (Загреб) Анте Чорича, сообщается на официальном сайте клуба. Контракт 21-летнего хорвата рассчитан до 30 июня 2023 года.

- Я очень рад перейти в "Рому", один из самых больших клубов в Европе, - заявил Чорич. – Я отдал все, чтобы достичь этого уровня, и не могу дождаться возможности выйти на поле и показать, на что я способен.

Римляне заплатили за Чорича 6 миллионов евро. Если полузащитник перейдет в другой клуб до 2020 года, то загребское "Динамо" получит десять процентов от трансфера или 2 миллиона евро – зависит от того, какая сумма будет больше.

Чорич выступает за "Динамо" с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 24 матчах и забил 3 гола.