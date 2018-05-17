Буффон покинет "Ювентус" в конце сезона. И вот его слова

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет клуб по окончании сезона-2017/18 после 17-ти лет в клубе. Его слова передает официальный Твиттер команды.

– Это очень эмоциональный день для меня, и я здесь, в конце необычного и прекрасного путешествия, – сказал Буффон. – Я делил его с людьми, которые очень заботились обо мне. За это я всегда старался играть изо всех сил.

В субботу будет мой последний матч за "Ювентус", и наше совместное путешествие закончится c двумя кубками, с президентом и всеми бело-черными. Это будет что-то особенное.

Горжусь, что мне удавалось играть на максимуме своих возможностей до этого момента. Здорово, что у меня есть силы в 40, спасибо за это "Ювентусу".

На следующей неделе, после нескольких дней размышлений, я приду к решению. А "Ювентусу" нужно планировать будущее.

Если мое будущее будет вне поля, нужно будет понять, в каком направлении двигаться. Пока могу подтвердить, что не вернусь в сборную, у нее есть молодые вратари, которым нужен опыт для того, чтобы расти.

Если решу продолжить карьеру, то нужно будет держать уровень. И об этом стоит серьезно подумать. Не хочу закончить в низших лигах. Рад, что сейчас у меня есть достаточно много интересных предложений.

"Ювентус" досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне-2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей. 19 мая "Ювентус" проведет заключительный матч чемпионата Италии против "Вероны". Начало встречи – в 16.00 по московскому времени.