Бадель, которым интересовался "Зенит", стал игроком "Лацио". Также римский клуб подписал Корреа из "Севильи"

"Лацио" объявил о переходе сразу двух новичков. На правах свободного агента в команду перешел 29-летний полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель. Он подписал с клубом контракт на 4 года.

Также римляне усилились полузащитником "Севильи" Хоакином Корреа. Сумма трансфера не уточняется, этот 23-летний хавбек заключил с "Лацио" 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что "Зенит" интересуется Баделем.

В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей в составе "Фиорентины" забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Корреа принял участие в 39 встречах за андалусийцев, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.