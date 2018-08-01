Бадель, которым интересовался "Зенит", стал игроком "Лацио". Также римский клуб подписал Корреа из "Севильи"

"Лацио" объявил о переходе сразу двух новичков. На правах свободного агента в команду перешел 29-летний полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель. Он подписал с клубом контракт на 4 года.
Также римляне усилились полузащитником "Севильи" Хоакином Корреа. Сумма трансфера не уточняется, этот 23-летний хавбек заключил с "Лацио" 5-летний контракт.
Ранее сообщалось, что "Зенит" интересуется Баделем.
В минувшем сезоне Бадель провел 27 матчей в составе "Фиорентины" забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Корреа принял участие в 39 встречах за андалусийцев, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
🚨 BREAKING NEWS 🚨– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 1 августа 2018 г.
🗞 Due novità: @tucu_correa e Milan #Badelj sono ufficialmente due calciatori de #LaPrimaSquadradellaCapitale!
📝 #WelcomeCorrea
📝 #WelcomeBadelj
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- Зенит Санкт-Петербург
- Лацио
- Севилья
- Фиорентина
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Милан Бадель
- Адриану Коррея
- Хоакин Корреа