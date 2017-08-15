Бадель, которым интересовались "Спартак" и "Зенит", останется в "Фиорентине" до конца сезона

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель точно не покинет клуб до конца сезона, информирует официальный сайт "фиалок". Срок его соглашения истекает 30 июня 2018 года.

Ранее появилась информация, что к полузащитнику сборной Хорватии проявляли интерес "Спартак" и "Зенит". Красно-белые, по сообщениям СМИ, предлагали за игрока 3,2 миллиона евро.

За "Фиорентину" Бадель выступает с 2014 года. С тех пор он провел 113 матчей, в которых забил четыре гола и отдал девять передач. В прошлом сезоне хорват провел в чемпионате Италии 33 матча и забил два гола.