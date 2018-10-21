"Аталанта" разгромила "Кьево", "Лацио" победил "Парму"

"Аталанта" разгромила "Кьево" в матче 9-го тура чемпионата Италии (5:1). Хет-трик оформил полузащитник Йосип Иличич.
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
"Кьево" - "Аталанта" - 1:5 (0:2)
Голы: де Рон, 25 (0:1). Иличич, 28 (0:2). Иличич, 50 (0:3). Иличич, 52 (0:4). Гозенс, 72 (0:5). Бирса, 84 - с пенальти (1:5).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Ярошиньски, Бирса, Радованович, Н.Ригони (Хетемай, 82), Депаоли, Стемпиньски (Меджорини, 63), Пуччарелли (Лерис, 55).
"Аталанта": Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич (Пашалич, 60), де Рон, Фройлер (Сапата, 73), Гомес, Барроу (Э.Ригони, 80).
Предупреждения: Барба, 3. Манчини, 77. Бани, 86.
Удаление: Барба, 40.
Судья: Рокки.
21 октября. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".
"Лацио" победил "Парму" (2:0). Голами отметились нападающие Чиро Иммобиле и Карлос Корреа.
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
Голы: Иммобиле, 81 - с пенальти (0:1). Корреа, 90+4 (0:2).
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Ригони, Барилла, Штулац, Силигарди (Чичиретти, 79), Инглезе (Чераволо, 57), Ди Гаудио (Бьябьяни, 68).
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Марушич, 90+1), Луис Фелипе, Лукас (Бериша, 57), Лулич, Пароло, Луис Альберто (Корреа, 57), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Предупреждения: Лукас, 30. Гобби, 32. Силигарди, 47. Луис Альберто, 49. Милинкович-Савич, 88.
Судья: Фаббри.
21 октября. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
"Болонья" и "Торино" сыграли вничью (2:2).
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
"Болонья" - "Торино" - 2:2 (0:1)
Голы: Яго Фальке, 13 (0:1). Базелли, 54 (0:2). Сантандер, 59 (1:2). Калабрези, 77 (2:2).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра (Сванберг, 46), Мбай, Дейкс (Гонсалес, 63), Калабрези, Хеландер, Поли, Надь, Паласио (Фальчинелли, 80), Сантандер, Орсолини.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Париджини, 81), Нкулу, Джиджи, Иццо, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 73), Яго Фальке, Белотти (Дзадза, 68), Беренгер.
Предупреждения: Белотти, 27. Калабрези, 39. Базелли, 61. Мбай, 64.
Судья: Банти.
21 октября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
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