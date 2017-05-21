Алессио Романьоли: "Оцениваю сезон на 7,5 балла, но "Милан" мог сделать больше"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли после победы над "Болоньей" (3:0) в матче 37-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что позитивно оценивает заварившийся сезон. При этом он выразил уверенность в том, что команда, которая завоевала право сыграть в Лиге Европы, могла добиться большего.

- Мне впервые предстоит сыграть в Лиге Европы. Надеюсь, что мы выступим хорошо, - приводит пресс-служба миланцев слова Романьоли. - Мы с самого начала шли к этой цели.

Если говорить о сезоне, то оцениваю его позитивно. Примерно на 7,5 - 8 баллов из 10-ти. Но мы могли сделать больше.

"Милан" победил благодаря Хонде и Фернандесу. У нас хорошая команда, что и доказал Кейсуке, который в этом сезоне провел не так уж и много матчей. Я рад, что он забил.