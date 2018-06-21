Акционерами "Милана" могут стать американские компании

В число акционеров "Милана" могут войти американские инвесторы. Как сообщает Corriere della Sera, генеральный директор "россонери" Марко Фассоне в Лондоне провел переговоры с потенциальными инвесторами. Ими выступают две компании из США, их названия не разглашаются.

По данным источника, инвесторы хотят выкупить большую часть акций "Милана" и избавить клуб от проблем с финансовым fair-play, из-за нарушения которого "Милан" может быть исключен из Лиги Европы. Ожидается, что вскоре пройдет новый раунд переговоров. Если к тому времени, как стороны договорятся о сделке, УЕФА исключит "Милан" из еврокубков, клуб подаст апелляцию, заручившись гарантиями инвесторов.