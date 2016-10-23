Адриано Галлиани: "Ни у кого в Европе кроме "Милана" нет таких молодых игроков в "старте"

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0) выразил полное удовлетворение победой над лидером серии А. Он особенно отметил молодых игроков красно-черных – полузащитника Мануэля Локателли, забившего победный гол, и голкипера Джанлуиджи Доннаррумму.

– Я очень рад, как и Сильвио Берлускони, – приводит официальный сайт "Милана" слова Галлиани. – Это было невероятно. Великолепный сэйв Доннаруммы, красивейший гол Локателли. Никто в Европе не играет с футболистами 98 и 99 годов рождения в стартовом составе. Это означает, что мы работаем хорошо.

"Ювентус" – великая команда с сильнейшей скамейкой. Очевидно, что у туринцы в Италии – номер один. Что касается "Милана", то у нас крепкий коллектив с отличным тренером. Сегодня мы радуемся, но дальше нужно продолжать серьезно работать.