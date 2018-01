В "Шальке" не знают о трансфере Горецки в "Баварию"

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель не подтвердил информацию о том, что полузащитник Леон Горецка уже согласовал свой летний трансфер в "Баварию".

– Он не говорил нам о том, что он решил покинуть "Шальке", – цитирует Four four two Хайделя. – Я верю Горецке и его агенту, с которым я встречался в воскресенье.

Вчера появилась информация о том, что Горецка летом перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. Игрок отказался продлевать контракт с гельзенкирхенцами и не стал вести переговоры с другими претендентами.

Горецка защищает цвета "Шальке" с 2013 года. В текущем сезоне победитель Кубка конфедераций-2017 в составе сборной Германии провел 12 матчей и забил 4 мяча во всех турнирах.