Свен Ульрайх: "Парировал только один удар, но этот сэйв стал решающим"

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх после победы над "Лейпцигом" в матче 1/16 финала Кубка Германии признался, что хотел отразить в серии пенальти больше, чем один удар. Тем не менее, он рад, что команда вышла в следующую стадию.

- Серии пенальти всегда получаются интересными, - цитирует пресс-служба клуба Ульрайха. - Жаль, что нам не удалось решить исход встречи в течение 120 минут. Я рад, что смог помочь команде пройти в следующий раунд. Большой комплимент нашему тренеру вратарей, который хорошо проанализировал как соперник бьет пенальти. К сожалению, я парировал только один удар, но он был решающий, потому что наша команда реализовала все удары.