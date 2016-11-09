Суд понизил штраф Леманна за последствия ДТП с 240 тысяч евро до 42,5 тысячи

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн обжаловал частично сумму штрафа, которую суд ему выписал в прошлом году за нападение на автомобилиста. Инцидент случился в ноябре 2014 года: экс-вратарь "Арсенала" после ДТП бросился в драку и попытался задушить водителя, который подал в суд на игрока.

Суд первой инстанции приговорил Леманна к штрафу в 240 тысяч евро, однако футболист не стал выплачивать эту сумму. Повторное слушание закончилось в пользу Леманна, поскольку судья решил, что у обвинения не хватает доказательств нападения игрока на соперника. В то же время Леманна оштрафовали на 42,5 тысячи евро за сокрытие с места ДТП.