Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс был признан лучшим игроком сборной Германии в 2018-м году, информирует пресс-служба немецкой федерации футбола.

В 2018 году футболист провел 8 матчей в составе бундестим, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ройс участвовал на чемпионате мира в России, сыграв во всех трех матчах группового этапа. Напомним, что сборная Германии не смогла выйти из группы.

29-летний игрок набрал 89 928 голосов (33,9 процента). Он опередил защитника "Баварии" Джошуа Киммиха (31 процент) и полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане (10,3%).