Нико Ковач: "Бавария" должна была забивать третий и, возможно, четвертый гол"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Редингхаузеном" в матче 1/16 финала Кубка Германии (2:1) отметил, что команда должна была забивать больше. По его мнению, мюнхенцы сами себе создают трудности.

- Хотели выйти в следующий раунд - мы это сделали, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - До второго пенальти мы играли хорошо, но затем позволили сопернику действовать. Мы должны были забивать третий и, возможно, четвертый гол. Но все пошло в другом направлении. Сами позволили сопернику прибавить. Мы стали играть не так, как я себе это представлял. После перерыва счет стал 1:2 и до самого финального свистка нам пришлось попереживать за результат. Мы сами себе создаем трудности. Создаем моменты, но не реализуем их. Мы должны обсудить реализацию.