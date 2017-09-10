Наставник "Герты" доволен работой женщины-арбитра

Главный тренер "Герты" Пал Дардаи остался доволен работой арбитра Бибианы Штайнхаус в матче чемпионата Германии против "Вердера" (1:1). Штайнхаус стала первой женщиной, судившей игру бундеслиги. По ходу поединка она показала одну желтую карточку и один раз воспользовалась видеоповтором.

- Могу лишь похвалить Бибиану Штайнхаус, - цитирует DW Дардаи. - Особенно за момент с первым голом, когда она не стала останавливать нашу атаку после фола "Вердера". Это говорит о ее опыте. Она вызывает уважение, она давала играть в эпизодах, где была борьба.