Мюллер надеется, что "Бавария" сможет отыграть сезон в полном составе

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер выразил надежду, что в текущем сезоне у футболистов команды будет меньше травм, чем в предыдущем. Также немец добавил, что хочет вновь выиграть Лигу чемпионов.

- Надеюсь, что в этом сезоне мы пройдем отрезок с марта по май в полном составе, - приводит Bild слова Мюллера. - Мы всегда были близки к титулу Лиги чемпионов, даже когда выбыли в четвертьфинале от "Реала" (в сезоне 2016/2017). Если мы обойдемся без травм, то сможем выиграть титул. Все будет для нас.

В минувшем сезоне накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" мюнхенцы лишились трех человек: у Арьена Роббена и Джерома Боатенга были мыщечные травмы, у Хави Мартинеса - сотрясение мозга.