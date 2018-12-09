"Майнц" и "Ганновер" сыграли вничью

"Майнц" сыграл вничью с "Ганновером" в матче 14-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Даниэль Брозински, за гостей - Хендрик Вейдандт.
"Майнц" занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 19 очков. "Ганновер" с 10-ю очками на предпоследней строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
14-й тур
"Майнц" - "Ганновер-96" - 1:1 (0:1)
Голы: Вейдандт, 12 (0:1). Брозински, 89 - с пенальти (1:1).
"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Онисиво, 86), Куэйсон, Гбамен, Кунде (Максим, 62), Боэтиус (Уджа, 62), Матета.
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Острцолек, Виммер, Антон, Швеглер (Бакалорц, 74), Харагути, Уоллас, Фюллкруг, Асано (Элез, 79), Вейдандт (Вуд, 90+4).
Предупреждения: Латца, 34. Боэтиус, 42. Белль, 61. Зорг, 81. Виммер, 88. Уджа, 90+8.
Удаление: Зорг, 90+11.
Судья: Хартманн (Германия).
9 декабря. Майнц. Стадион "Opel Arena".