Левандовски – Обамеянгу: "Было приятно соревноваться с тобой"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски пожелал удачи Пьеру-Эмерику Обамеянгу, перешедшему из дортмундской "Боруссии" в "Арсенал". Футболисты вели борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии.

– Желаю удачи, Обамеянгу. Было приятно соревноваться с тобой, – написал Левандовски на своей странице в Твиттере. – Только здоровая борьба толкает нас вперед.

В текущем сезоне Левандовски в чемпионате Германии забил 18 голов и сделал одну голевую передачу. Обамеянг 13 раз поразил ворота соперника, трижды ассистировав партнерам по команде.