Левандовски нанял агента, который помог Неймару перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски начал сотрудничать с агентом Пини Захави, который принимал участие в оформлении трансфера Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. По данным СМИ, 29-летний форвард летом может перейти в "Реал".

- Рад, что Роберт решил сотрудничать со мной, - сказал в интервью Przeglad Sportowy Захави. - Сделаю все, чтобы хорошо работать на благо ему. Он - великий футболист, лучший нападающий мира. Неудевительно, что появляются сообщения об интересе к нему со стороны больших клубов.

Перейдет ли Роберт в "Реал"? Посмотрим. Пришло время мне выполнять свою работу.

Напомним, Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. При этом, в соглашении не прописана фиксированная сумма отступных, за которую немецкий клуб обязан отпустить нападающего.

В этом сезоне Левандовски принял участие в 33 матчах за "Баварию", забив 29 мячей и сделав 2 голевые передачи.