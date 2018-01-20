Левандовски готов сыграть с "Вердером"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски готов сыграть в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Вердера". Защитники Давид Алаба и Матс Хуммельс выйти на поле не смогут.

- Левандовски сказал, что почти не чувствует никаких болей, - цитирует пресс-служба клуба главного тренера Юппа Хайнкеса. - По нему это заметно. На тренировках он производит хорошее впечатление.

Что касается Хуммелься, температуры у него уже нет, но в воскресенье он точно не сможет играть. Я буду рад, если он вернется в строй на следующей неделе.