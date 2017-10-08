Карло Анчелотти: "В "Реале" мне сказали, что я слишком близок с игроками, в "Баварии" - плохой контракт с ними"

Итальянский специалист Карло Анчелотти пошутил на тему своих увольнений из "Реала" и "Баварии". Также тренер отметил, что готов возглавить сборную, когда не захочет заниматься тренировками каждый день.

– Я не знаю, правильный ли у меня подход к работе, – цитирует Football Italia Анчелотти. – Когда я уходил из "Реала", мне сказали, что я был слишком близок с игроками. После "Баварии" мне заявили, что у меня плохой контакт с футболистами. Но мне просто хочется общаться с людьми.

Я все еще хочу работать и тренировать каждый день. Поэтому я не думаю о международной карьере. Я могу возглавить сборную Италии, когда пойму, что не хочу заниматься всем этим каждый день.