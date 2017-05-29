Карло Анчелотти: "Работа в "Баварии" дала мне отличный опыт"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти подчеркнул, что работа в чемпионате Германии принесла ему много опыта. По словам специалиста, все матчи будеслиги проходят в высоком темпе.

- Стадионы в Германии всегда полны, а болельщики создают отличную атмосферу, - приводит Sport1.de слова Анчелотти. - В этом первенстве матчи проходят в высоком темпе. Соперники отлично обучены тактике и очень надежно играют в обороне. Для меня это стало отличным опытом.

Напомним, что итальянский специалист возглавил мюнхенцев перед началом завершившегося сезона. С "Баварией" он стал чемпионом Германии.