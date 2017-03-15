Карл-Хайнц Румменигге: "Челси" предлагал за Рибери 65 миллионов евро"

Президент "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб в 2008 году отклонил предложение от "Челси" по полузащитнику Франку Рибери. Лондонский клуб готов был заплатить 65 миллионов евро за игрока сборной Франции.

– "Челси" сделал предложение по Рибери в 2008 году, – цитирует Bild Румменигге. – Оно было почти немыслимым - 65 миллионов евро. Решение не продавать Франка Рибери с нашей стороны оказалось стратегическим, потому что наличие француза в команде было рассчитано на развитие "Баварии".