Хитцфельд считает, что в "Баварии" нет никакого кризиса

Бывший главный тренер "Баварии" и дортмундской "Боруссии" Оттмар Хитцфельд заявил, что в мюнхенском клубе нет никакого кризиса. По мнению немецкого специалиста, Нико Ковач сможет справиться с ситуацией.

- Это не кризис, а некоторая неуверенность, - приводит Sport1 слова Хитцфельда. - Победы помогут избавиться от нее. Топ-звезды тоже люди, у которых есть чувства. Но у них в настоящее время есть некоторая неуверенность в себе. Каждый немного борется с самим собой. "Бавария" ослабла, но работа Ковача не ставится под сомнение. Нико найдет нужные слова. В такой ситуации игрокам также нужна помощь тренера, а не критика. Он точно знает, что в настоящее время вы играете не так хорошо и находитесь не на том уровне, на котором вы могли бы быть.

Мюнхенцы не смогли победить в последних трех встречах, сыграв вничью с "Аугсбургом" и "Аяксом" и потерпев поражение от "Герты". В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

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