Гол Жонатаса в дебютном матче принес "Ганноверу" победу над "Шальке"

"Ганновер" в матче 2-го тура чемпионата Германии обыграл "Шальке" со счетом 1:0. Единственный мяч забил бывший нападающий "Рубина" Жонатас. Отметим, что это первый матч 28-летнего бразильца в составе "Ганновера". При этом он забил уже через пять минут после выхода на замену.

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2-й тур

"Ганновер" - "Шальке" - 1:0 (0:0)

Гол: Жонатас, 67 (1:0).

"Ганновер": Чаунер, Фелипе, Сане, Корб, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Клаус (Кенан Караман, 73), Харник (С.Майер, 81), Фюллкруг (Жонатас, 62).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка, Калиджури (Резе, 83), Горецка, Бенталеб, Арит (М.Майер, 73), Ди Санто (Бургшталлер, 46).

Предупреждения: Ди Санто, 9. Горецка, 18. Харник, 81.

Судья: Иттрих.

27 августа. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".