Фавр - первый тренер "Боруссии", который не проиграл ни одного матча в первых 13-ти турах бундеслиги

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр стал первым, который сумел остаться без поражений на протяжении первых 13-ти туров чемпионата Германии.
Черно-желтые одержали 10 побед и три матча сыграли вничью - с "Ганновером", "Хоффенхаймом" и "Гертой".
"Боруссия" располагается на первой строчке чемпионата Германии, набрав 33 очка.
13 - Lucien Favre ist der erste @BVB-Trainer, der in seinen ersten 13 @Bundesliga_DE-Spielen ungeschlagen bleibt. Leader. #BVBSCF pic.twitter.com/wG2tSFTuST– OptaFranz (@OptaFranz) 1 декабря 2018 г.
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