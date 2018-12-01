Фавр - первый тренер "Боруссии", который не проиграл ни одного матча в первых 13-ти турах бундеслиги

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр стал первым, который сумел остаться без поражений на протяжении первых 13-ти туров чемпионата Германии.

Черно-желтые одержали 10 побед и три матча сыграли вничью - с "Ганновером", "Хоффенхаймом" и "Гертой".

"Боруссия" располагается на первой строчке чемпионата Германии, набрав 33 очка.

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