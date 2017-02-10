DFB закрыла фанатскую трибуну "Боруссии" и оштрафовала клуб на 100 тысяч евро

Немецкий футбольный союз (DFB) на своем сайте объявил о решении закрыть фанатскую трибуну дортмундской "Боруссии" на одну игру. Такое решение было принято после матча 19-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0). Отмечается, что во время встречи болельщики хозяев вывешивали на секторе оскорбительные баннеры в адрес соперника, а также бросали различные предметы в игроков соперника.

Однако DFB не учитывал поведение болельщиков "Боруссии" вне поля, которые напали на болельщиков соперника. По итогам этого инцидента было возбуждено около 30 уголовных дел. Помимо закрытия трибуны, "Боруссия" была оштрафована на 100 тысяч евро. На данный момент команда идет на 4-м месте в турнирной таблице бундеслиги и отстает от лидера – "Баварии" на 12 очков.