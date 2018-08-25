"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Байер"

Менхенгладбахская "Боруссия" победила "Байер" в матче 1-го тура чемпионата Германии - 2:0.
Чемпионат Германии
Бундеслига
1-й тур
"Боруссия" М - "Байер" - 2:0 (0:0)
Голы: Хофманн, 55 - с пенальти (1:0). Джонсон, 58 (2:0).
Нереализованный пенальти: Азар, 38 (вратарь).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Бейер, Джонсон (Херрманн, 83), Штробль, Хофманн, Нойхаус (Закария, 88), Раффаэл (Плеа, 79), Азар.
"Байер": Езджан, Драгович, Та, Венделл, Хенрикс (Телин, 64), Кор, Брандт, Хаферц, Фолланд (Вайзер, 77), Аларио, Бэйли (Беллараби, 77).
Предупреждения: Кор, 49. Хенрикс, 51. Гинтер, 73.
Судья: Дингерт.
25 августа. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/