"Байер" договорился о переходе 17-летнего вундеркинда

17-летний вингер "Васку да Гама" Паулинью перейдет в "Байер", сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается. Официально трансфер будет оформлен в летнее трансферное окно, когда игроку исполнится 18 лет. "Байер" заключит контракт с Паулинью до июня 2023 года.

В текущем сезоне вингер провел за "Васку да Гама" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

"Бавария" и "Байер" поборются за 17-летнего вингера "Васку да Гама"