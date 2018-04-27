"Байер" договорился о переходе 17-летнего вундеркинда

17-летний вингер "Васку да Гама" Паулинью перейдет в "Байер", сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сумма сделки не разглашается. Официально трансфер будет оформлен в летнее трансферное окно, когда игроку исполнится 18 лет. "Байер" заключит контракт с Паулинью до июня 2023 года.
В текущем сезоне вингер провел за "Васку да Гама" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
"Бавария" и "Байер" поборются за 17-летнего вингера "Васку да Гама"
Es ist fix! 💪 Paulo Henrique Sampaio Filho, genannt #Paulinho, wechselt unters Bayer-Kreuz!#StärkeBayer ⚫🔴 pic.twitter.com/kFuXVY4SYQ– Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 27 апреля 2018 г.