"Бавария" поздравила Лама с 35-летием

Бывший защитник "Баварии" и бундестим Филипп Лам отмечает 35-й день рождения. Пресс-служба мюнхенской команды поздравила экс-капитана.

- Капитан, защитник, голеадор! С днем рождения, Филипп Лам!, - говорится в сообщении пресс-службы.

Лам завершил карьеру в мае 2017 года. Он чемпион мира 2014 года, победитель Лиги чемпионов (2013), восьмикратныйчемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка страны. В бундеслиге защитник провел 385 матчей, в составе немецкой сборной – 113.

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