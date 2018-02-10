"Бавария" отправила Нойера в краткосрочный отпуск

Медицинский департамент "Баварии" принял решение отправить вратаря и капитана команды Мануэля Нойера в краткосрочный отпуск, сообщает официальный сайт мюнхенцев. Голкипер вплоть до 18 февраля "пробудет в теплых краях, где продолжит заниматься по индивидуальной программе".

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 против "Реала" Нойер получил перелом левой стопы, а в сентябре у него произошел рецидив.

В этом сезоне голкипер принял участие в четырех матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 2 мяча. В трех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.