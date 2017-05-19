Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией

Сборная Бразилии огласила состав сборной на товарищеские матчи с Аргентиной (9 июня) и Австралией (13 июня). Оба поединка пройдут в Мельбурне. В число вызванных игроков вошел хавбек "Зенита" Жулиану.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом: вратари – Диегу Алвес ("Валенсия", Испания), Вевертон ("Атлетику Паранаэнсе"), Эдерсон ("Бенфика", Португалия); защитники – Давид Луиз ("Челси", Англия), Жил ("Шаньдун Лунэн", Китай), Жемерсон ("Монако", Франция), Родригу Кайю ("Сан-Паулу"), Тиагу Силва ("ПСЖ", Франция), Алекс Сандру ("Ювентус", Италия), Фагнер ("Коринтианс"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Рафинья ("Бавария", Германия); полузащитники – Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Жулиану ("ЗЕНИТ", Россия), Лукас Лима ("Сантос"), Паулинью ("Гуанчжоу Эвергранд", Китай), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль", Англия), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай), Родригиньо ("Коринтианс"), Виллиан ("Челси", Англия); нападающие – Диегу Соуза ("Спорт Ресифи"), Дуглас Коста ("Бавария", Германия), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Тайсон ("Шахтер", Украина).