20:39 | Футбол — Товарищеские матчи

Узбекистан с Денисовым и Шомуродовым проиграл Ирану с Мохаммади

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Иран обыграл Узбекистан в товарищеском матче - 1:0. В составе узбекской команды на поле появились защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, форвард "Ростова" Элдор Шомуродов, а также Одил Ахмедов (экс-"Анжи" и "Краснодар"), Марат Бикмаев (экс-"Крылья Советов", "Спартак" Нальчик и "Алания") и Санжар Турсунов (экс-"Волга" и "Алания").

За Иран сыграли Саид Эззатоллахи (экс-"Ростов", "Анжи" и "Амкар") и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади.

Товарищеский матч

Узбекистан - Иран - 0:1 (0:0)

Гол: Тораби, 67.

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