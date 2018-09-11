Узбекистан с Денисовым и Шомуродовым проиграл Ирану с Мохаммади

Иран обыграл Узбекистан в товарищеском матче - 1:0. В составе узбекской команды на поле появились защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, форвард "Ростова" Элдор Шомуродов, а также Одил Ахмедов (экс-"Анжи" и "Краснодар"), Марат Бикмаев (экс-"Крылья Советов", "Спартак" Нальчик и "Алания") и Санжар Турсунов (экс-"Волга" и "Алания").
За Иран сыграли Саид Эззатоллахи (экс-"Ростов", "Анжи" и "Амкар") и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади.
Товарищеский матч
Узбекистан - Иран - 0:1 (0:0)
Гол: Тораби, 67.