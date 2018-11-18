Тренер "Шальке" недоволен, что в матче с "Зенитом" была добавлена лишь минута

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско на пресс-конференции после поражения в товарищеском матче от "Зенита" (1:2) отметил, что доволен игрой молодых футболистов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. По словам специалиста, он рассчитывал, что к матчу добавят больше минут.

– Мы очень довольны матчем. В частности, тем, как провели игру молодые футболисты. Они все время бежали вперед, играли раскрепощенно. Во время перерыва на матчи национальных команд трудно сосредоточиться на клубных играх, но я доволен.

– После финального свистка вы стали что-то говорить резервному арбитру. Вы были недовольны назначением пенальти или тем, что была добавлена всего минута?

– После назначения 11-метрового мы потеряли минут пять, были замены. Хотелось бы сыграть побольше.

– Вас удивило, что на товарищеский матч пришло больше 40 тысяч болельщиков?

– Очень много зрителей. Приятно было видеть такую поддержку. Сам стадион тоже супер – построен так, что болельщики сидят близко к полю. Это хорошо.

– В Лиге чемпионов вы играете в одной группе с "Локомотивом". Какие черты вы видите

– "Локомотив" – хорошая команда. Мы провели с ним напряженный матч. "Зенит" и "Локомотив" – команды с большими именами. Здесь играют хорошие футболисты, в том числе Клаудио Маркизио.