Сборные Панамы и Северной Ирландии сыграли вничью

Сборные Панамы и Северной Ирландии обошлись без забитых голов в товарищеском матче (0:0). Встреча прошла на стадионе имени Роммеля Фернандеса в Панаме.

Панамцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Бельгии (18 июня), Англии (24 июня) и Туниса (28 июня).

Товарищеский матч

Панама – Северная Ирландия – 0:0

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