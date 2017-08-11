"Наполи" переиграл "Эспаньол"

"Наполи" выиграл у "Эспаньола" в товарищеском матче. Голами отметились Дрис Мертенс и Рауль Альбиоль.
Товарищеский матч
"Наполи" - "Эспаньол" - 2:0 (1:0)
Голы: Мертенс, 36 (1:0). Альбиоль, 55 (2:0).
"Наполи": Пепе Рейна (Сепе, 72), Маджо (Хюсай, 59), Гулям (Мариу Руй, 75), Кулибали (Кирикеш, 60), Альбиоль (Максимович, 72), Хамшик (Зелиньски, 59), Аллан (Рог, 73), Жоржинью (Джаккерини, 75), Кальехон (Диавара, 75), Мертенс (Милик, 59), Инсинье (Унас, 75).
"Эспаньол": Адриан Лопес, Хави Лопес, Кариколь, Эрмосо (Лопес, 81), Хурадо (Перес, 57), Диоп, Фуэго, Рока (Гранеро, 46), Пьятти (Мелендо, 46. Хавьер Пуадо, 90), Леу Баптистан (Альваро Васкес, 62), Морено (Серхио Гарсия, 65).
Предупреждения: Рока, 27. Фуэго, 74.
10 августа. Неаполь. Стадион "Сан Паоло".