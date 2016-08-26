На матче Италия - Франция будет опробована система видеоповторов

Международная федерация футбола (ФИФА) опробует систему видеоповторов на товарищеском матче между сборными Франции и Италии​, который состоится 1 сентября. Как сообщает AFP, дополнительный судья будет просматривать эпизоды с разных ракурсов и по радиосвязи сообщать главному арбитру встречи свое видение инцидентов. Тем не менее, окончательное решение по-прежнему будет за главным судьей.

Напомним, ранее появилась информация, что шесть стран дали согласие на тестовое использование системы видеоповторов в национальных турнирах. Также систему планируется опробовать в австралийской A-лиге, немецкой бундеслиге, MLS, португальских чемпионате, Кубке и Суперкубке, а также в ряде соревнований Бразилии и Голландии.