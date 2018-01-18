"Люцерн" разгромил "Локомотив" в товарищеском матче

"Локомотив" крупно проиграл "Люцерну" со счетом 0:3 в товарищеском матче, который прошел в Испании. Отметим, что в этой встрече на поле впервые за долгое время появились защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари. 31-летний хорват и 32-летний появились в составе железнодорожников на второй тайм встречи.
Товарищеский матч
"Локомотив" – "Люцерн" – 0:3 (0:0)
Голы: Фоллонье, 58 (0:1). Фоллонье, 68 (0:2). Демхасай, 85 (0:3).
"Локомотив": Коченков (Медведев, 45), Пейчинович (В.Денисов, 45), Кверквелия (Михалик, 45), И.Денисов (Ротенберг, 45), Тарасов (Чорлука, 45. Куликов, 73), Игнатьев (Касаев, 45), Коломейцев (Рыбус, 45), Ал.Миранчук (Баринов, 45), Ант.Миранчук (Галанин, 45), Эдер (Ари, 45. Галаджан, 78), Лысов (Корян, 45).
Нефилим
Бред здесь несете. Пусть хоть 10-0 пролетают, это тренировка, тут отрабатываются тактические взаимодействия и новые связки игроков. Плюс во втором тайме дублирующий состав был. Судить о состоянии команды по товарнякам - это уже клиника. Особенно если вспомнить Зенит той зимой.
01:44
vaysman
Фоллонье, 58 (0:1). Фоллонье, 68 (0:2). Демхасай, 85 (0:3). может кто то запомнит ЭТИХ ВЕЛИКИХ.
21:58 18 января
devoted
Обычный товарняк в рамках сбора...
21:18 18 января
shpasic
redgy, xD
21:18 18 января
Бармалей3000
Посмотрите состав Локо во втором тайме!!!
20:23 18 января
redgy
Зато 31 летний хорват и 32 летний вернулись )
20:08 18 января