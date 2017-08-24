Лука Зидан: "Сохраню футболку с матча с "Фиорентиной" для своей семьи"

Вратарь "Реала" Лука Зидан после победы над "Фиорентиной" в Кубке Сантьяго Бернабеу (2:1) поделился эмоциями от успеха. 19-летний сын главного тренера отметил, что сохранит форму с этой игры для своих родных.



- Я рад, что лучшая команда мира выиграла Кубок Сантьяго Бернабеу, - приводит официальный сайт "Реала" слова Луки. - Знали, на что способна "Фиорентина", но мы хорошо сыграли и довольны результатом. Я собираюсь сохранить свою футболку с этой игры для моей семьи. Чувствую себя комфортно. Нужно продолжать упорно трудиться.