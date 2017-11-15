Кристоф Жалле: "Упустить победу в последние секунды - это больно"

Защитник сборной Франции Кристоф Жалле после ничьей с Германией​ в товарищеском матче (2:2) признал, что разочарован упущенной победой. Тем не менее, он остался доволен показанной игрой.

- Это очень неприятно. Это жестокий сценарий, - цитирует L'Equipe Жалле. - Упустить победу в последние секунды - это больно. Мы хорошо справлялись с соперником - показали, что можем играть против топ-команд. У нас был очень хороший первый тайм. Все атаковали и все защищались вместе. Жаль, что не вернемся домой с победой. У этой команды Франции есть большой потенциал с точки зрения результатов и с точки зрения игры.

Трансляция матча Германия – Франция