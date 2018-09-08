Кейну вручили "Золотую бутсу" перед матчем с Испанией

Нападающий сборной Англии Харри Кейн получил "Золотую бутсу" перед матчем Лиги наций против национальной команды Испании. 25-летний англичанин получил эту награду за свои достижения на чемпионате мира-2018: он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 6 голов.
Отметим, что Кейн вышел на эту встречу в специальных золотых бутсах.
.@HKane's golden boots 🤩#NationsLeague #ENGESP 🏴🇪🇸 pic.twitter.com/P6lUhloa7Y– beIN SPORTS (@beINSPORTS) 8 сентября 2018 г.
A special moment for @HKane 👏pic.twitter.com/AHpygAI4wR– England (@England) 8 сентября 2018 г.