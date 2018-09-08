21:48 | Футбол — Товарищеские матчи

Кейну вручили "Золотую бутсу" перед матчем с Испанией

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Нападающий сборной Англии  Харри Кейн получил "Золотую бутсу" перед матчем Лиги наций против национальной команды Испании. 25-летний англичанин получил эту награду за свои достижения на чемпионате мира-2018: он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 6 голов. 

Отметим, что Кейн вышел на эту встречу в специальных золотых бутсах. 

Англия - Испания

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