Кейну вручили "Золотую бутсу" перед матчем с Испанией

Нападающий сборной Англии Харри Кейн получил "Золотую бутсу" перед матчем Лиги наций против национальной команды Испании. 25-летний англичанин получил эту награду за свои достижения на чемпионате мира-2018: он стал лучшим бомбардиром турнира, забив 6 голов.

Отметим, что Кейн вышел на эту встречу в специальных золотых бутсах.