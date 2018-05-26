Иран и Литва проведут закрытый матч в Москве

Сборные Ирана и Литвы проведут закрытый товарищеский матч в Москве 8 июня перед стартом чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

- Сборная Ирана прилетает одной из первых, она проведет товарищеский матч с командой Литвы 8 июня на тренировочном поле "Спартака". Эта игра будет закрыта для болельщиков и прессы. На стадионе в Краснодаре состоится встреча между сборными Испании и Туниса 9 июня, - сказал Сорокин.

Сборная Ирана во время ЧМ-2018 будет базироваться в Баковке. В групповом турнире команда встретится с Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испанией (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

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