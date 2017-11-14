Илья Геркус: "Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются - Миранчук в старте"

Президент "Локомотива" Илья Геркус рад тому, что в стартовом составе сборной России на матч с Испанией выйдет Алексей Миранчук. Кроме того, функционер пожелал удачи национальной команде в предстоящей встрече.

"Приятно, когда к нашим просьбам прислушиваются – Леша в старте! Удачи нашему полузащитнику и всей команде", – написал Геркус на своей странице в Твиттере.

Матч Россия - Аргентина состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.