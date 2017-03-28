Грузия разгромила Латвию, Ананидзе оформил дубль

Сборная Грузии в домашнем товарищеском матче разгромила сборную Латвии – 5:0. В составе победителей дублем отметился полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе. Также два гола на свой счет записал форвард "Рапида" Георгий Квилитая.

Товарищеский матч

Грузия – Латвия – 5:0 (2:0)

Голы: Ананидзе, 18 – с пенальти (1:0). Квилитая, 32 (2:0). Квилитая, 68 (3:0). Ананидзе, 77 (4:0). Арабидзе, 90 (5:0).

Грузия: Макаридзе, Наваловский (Табидзе, 78), Кашия, Хочолава, Лобжанидзе, Ананидзе, Квеквескири, Джигаури (Кобахидзе, 63), Гвилия (Китейшвили, 36), Квилитая (Качарава, 78), Двалишвили (Арабидзе, 63).

Латвия: Ванин (Штейнборс, 46), Горкшс, Максименко, Соловьев, Ягодинский (Ошс, 46), Вишняков (Ракелс, 46), Лайзанс (Лаздыньш, 81), Клюшкин (Лукьянов, 65), Я. Икауниекс, Карлсонс (Шабала, 46), Д. Икауниекс.

Предупреждения: Двалишвили, 37. Клюшкин, 57. Д. Икауниекс, 58. Максименко, 67. Хочолава, 75. Китейшвили, 84. Я. Икауниекс, 84.

Судья: Балиян (Армения).

28 марта. Тбилиси. Boris Paichadze.