18:48 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Дюссье Камара: "У Кот-д'Ивуара есть лидеры и без Дрогба и Туре"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Дюссье Камара на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной России заявил, что новый наставник команды Марк Вильмотс присоединится к коллективу позже, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. О назначении бывшего наставника сборной Бельгии на аналогичную должность в африканской команде стало известно два дня назад.

– Вильмотс – новый главный тренер, а я сейчас исполняю обязанности. Он присоединится в следующих матчах, – подчеркнул Камара.

– Какой результат для вас станет приемлемым? В какой футбол играет Кот-д'Ивуар?

– Конечно, у нас сейчас нет Туре и Дрогба, но это не значит, что у нас нет лидеров. Сейчас начинается перестройка команды, нам надо иметь игровой тонус, практику. У нас будет много матчей перед чемпионатом мира, и нынешние игроки будут расти и достигнут уровня Дрогба и Туре.

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