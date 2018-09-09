"Динамо" уступило "Енисею" в контрольном матче

"Динамо" с минимальным счетом проиграло "Енисею" в контрольном матче (0:1). Единственный гол в этой встрече забил нападающий Марко Обрадович.

Товарищеский матч

"Динамо" - "Енисей" - 0:1 (0:0)

Гол: Обрадович, 88.

Нереализованный пенальти: Панченко, 2 (вратарь)

"Динамо": Лещук (Зириков, 60), Рыков (Евгеньев, 64), Темников (Слепов, 73), Морозов, Хольмен (Калачев, 64), Жоаузинью (Гоманюк, 67), Соу, Тетте (Демьянов, 67), Кардозу, Панченко (Лацевич, 67), Марков (Луценко, 59).

"Енисей": Нестеренко (Филиппов, 45), Занев, Ятченко (Гаджибеков, 55), Кичин (Гасанов, 55), Дугалич (Грицаенко, 55), Торбинский, Зотов (Фатуллаев, 55), Костюков (Кутьин, 55), Огуде (Обрадович, 55), Комков, Бодул (Семакин, 45).

Предупреждения: Ятченко, 1. Кичин, 44. Калачев, 89.

09 сентября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

После шести туров "Динамо" занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 9 очков, "Енисей" с пятью очками расположился на 13-й строчке.

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