Дик Адвокат: "Я ухожу из сборной Голландии. Настало время молодых"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что он не будет продлевать свой контракт, который заканчивается 1 декабря. В последнем матче под его руководством команда разгромила Румынию в товарищеской игре (3:0).

- Я ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых, - приводит пресс-служба голландской федерации футбола слова Адвоката.

Напомним, 70-летний специалист работал со сборной Голландии трижды. В последний раз команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018.